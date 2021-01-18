ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس برلمانية مستقبل وطن يطالب بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:59 م
أشرف رشاد، زعيم
أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
طالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين في عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.

وتوجه أشرف رشاد خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الحكومة، وذلك أثناء مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء، والتعقيب على بيان وزير التنمية المحلية، قائلا: افتقرنا هذا المشهد لسنوات وسنوات.

وقال أشرف رشاد: بعض كبار الموظفين في الحكم المحلي يصنعون نوع من الشللية في مواجهة النواب على حسب العلاقات.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كان لديها توصية بضرورة حضور أعضاء المجلس اجتماعات المكتب التنفيذي للمحافظات، مؤكدا أن هناك بعض المحافظات لا تزال ترى أن وجودهم حق غير مشروع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كبار رجال الدولة يشاركون في عزاء والد أحمد السجيني.. ورئيس النواب ووزير العدل أول الحاضرين.. شاهد

أشرف رشاد يهنئ حنفي جبالي برئاسة البرلمان: قامة تشريعية تضيف للمجلس الكثير

أشرف رشاد زعيما للأغلبية.. رئيس البرلمان يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية

مجلس النواب يوافق على تعيين أمين عام جديد.. أشرف رشاد زعيما للأغلبية.. ومقترح للتصويت الإلكتروني وعقد الجلسات عبر وسائل التواصل عن بعد

مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية .. رئيس البرلمان: التعاون بين اللجان ينتج أداء تشريعيا ورقابيا أفضل

ماذا قالت الأغلبية النيابية عن اقتطاع شهر من راتب النواب لصندوق أسر الشهداء

ترشيحاتنا

نقيب الممثلين لـ"صدى البلد": أنتظر رد رئيس البرلمان على هجوم نائب وصفنا بالمفسدين في الأرض

مدبولي : تراجع البطالة بنسبة 7.3% على الرغم من جائحة كورونا

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

لأول مرة منذ 21 شهرًا .. نجم الأهلي يبدأ تدريبات الكرة

كل حاجة في حياتي.. شاهد إسراء عبد الفتاح برفقة زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور

هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

ظهور اودي audi s8 فيس ليفت بوضوح اثناء اختبارها .. صور