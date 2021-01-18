رئيس برلمانية مستقبل وطن يطالب بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب

طالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين في عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.





وتوجه أشرف رشاد خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الحكومة، وذلك أثناء مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء، والتعقيب على بيان وزير التنمية المحلية، قائلا: افتقرنا هذا المشهد لسنوات وسنوات.





وقال أشرف رشاد: بعض كبار الموظفين في الحكم المحلي يصنعون نوع من الشللية في مواجهة النواب على حسب العلاقات.



