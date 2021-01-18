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فن

الشرنوبي منور الشاشة.. سارة الطباخ ترد على متابع: هنشوف مين هيضحك في الآخر

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:45 م
محمد الشرنوبي وسارة
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
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شروق ابراهيم
فتحت المنتجة سارة الطباخ النار على المنتجين الفنيين بسبب تعاملهم مع الفنان محمد الشرنوبي دون الرجوع إلى شركتها "إرث برودكشين" التي تمتلك عقد احتكار وإدارة أعمال الفنان الشاب. 

وكتبت سارة الطباخ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السادة المنتجين المحترمين في الساحة الفنية تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي "إيرث برودكشن" صاحبة الحق الحصري في التوقيع على أي عقود خاصة بكل الفنانين، لأن عقودهم جميعًا مازالت سارية ولم تفسخ كما يدعون، بهدف خداع الشركات ولا يحق لهم التعاقد أو إمضاء العقود أو قبض أموال بطريقة مباشرة".

وأضافت: "قام المستشار القانوني للشركة بإقامة دعاوى قضائية ضد كل هذه الشركات حفاظًا على حقوق الشركة، وأدعو كافة المنتجين إلى عدم التعاقد معهم بشكل منفرد بعيدًا عن الشركة حفاظًا على العلاقة الطيبة مع كل الزملاء في مجال الإنتاج الفني بكل أنواعه ومجال الإعلان وشركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات.

وتابعت سارة الطباخ :"كل من يتعدى على حقوق الشركة ستقوم الشركة بأخذ كل الإجراءات القانونية فورًا للحفاظ علي حقوقها الأدبية والقانونية".

ودخل على الخط احدى متابعيها الذي سخر من منشور سارة الطباخ قائلا :" كل مرة بتكتبي كدة وبنلاقيه منور في الشاشة" ، لترد الطباخ عليه: "حلو إنك تضحك بس القانون بياخد مجراه وهنشوف مين اللي هيضحك في الآخر".
الشرنوبي منور الشاشة.. سارة الطباخ ترد على متابع: هنشوف مين هيضحك في الآخر
الشرنوبي منور الشاشة.. سارة الطباخ ترد على متابع: هنشوف مين هيضحك في الآخر
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