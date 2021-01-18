دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أن المدخنين والنباتيين لديهم انخفاض إيجابي في المصل مما يشير إلى أنهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا، وفقًا لمسح مصلي لعموم الهند أجراه مجلس البحوث العلمية والصناعية في ما يقرب من 40 معهدًا.
كما وجد الاستطلاع أن أولئك الذين لديهم فصيلة الدم "O" قد يكونون أقل عرضة للإصابة بكورونا، في حين أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم "B" و "AB" كانوا أكثر عرضة للإصابة.
وحسب موقع "timesofindia"، أخذ مجلس البحث العلمي والصناعي (CSIR) عينات من 10427 فردًا بالغًا يعملون في مختبراته أو مؤسساته وأفراد أسرهم ، بناءً على المشاركة التطوعية ، لتقييم وجود الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2.
قالت الدراسة التي أجراها معهد CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB) في دلهي ، إنه من بين 10427 فردًا، كان لدى 1058 (10.14 في المائة) أجسامًا مضادة ضد السارس- CoV-2.
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كشفت المتابعة التي أجريت على 346 فردًا إيجابيًا مصلًا من بين العينات بعد ثلاثة أشهر عن وجود مستويات أجسام مضادة "مستقرة" إلى "أعلى" ضد فيروس SARS-CoV-2 ، مع انخفاض نشاط البلازما لتحييد الفيروس ، شانتانو سينغوبتا ، كبير العلماء في IGIB وواحد من قال المؤلفون المشاركون في الورقة.
كشفت عينات متكررة من 35 فردًا ، في ستة أشهر، عن انخفاض مستويات الأجسام المضادة بينما ظل الجسم المضاد المعادل مستقرًا مقارنة بثلاثة أشهر.
وقالت الدراسة: "اكتشافنا أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بالمصل هو التقرير الأول من عامة السكان وجزء من الأدلة المتزايدة على أنه على الرغم من أن فيروس كورونا COVID-19 مرض تنفسي، إلا أن التدخين قد يكون وقائيًا."
وتستشهد الورقة أيضًا بدراستين من فرنسا وتقارير مماثلة من إيطاليا ونيويورك والصين، والتي أبلغت عن انخفاض معدلات الإصابة بين المدخنين.