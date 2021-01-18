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محافظات

محافظ بني سويف يتابع موقف تنفيذ مشروع كورنيش النيل بطول 1.5 كيلو

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:27 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا بمسئولي تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية، وهي المرحلة الثانية بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الجزء العلوي من منطقة الكورنيش بطول 5 كم. 

حضر الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء جمال مسعود السكرتير العام والعقيد تامر أبو بكر _ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة ، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء المكتب الفني.

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كما ناقش محافظ بني سويف الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش بطول 1.5 كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، وذلك وفق التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.

 ومن جانبهم استعرض مسئولو التنفيذ معدلات ونسب تنفيذ المشروع، حيث تم البدء في أعمال العزل والتشطيبات الداخلية بمبني الخزان الأرضي، والانتهاء من أعمال الهيكل الخراساني والفواصل الإنشائية، والانتهاء من مخرج مواسير الميكانيكا بنسبة 50% ، وفيما يتعلق  بمبني بوابة 1 تم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي، وجار صب أعمدة الدور الأول، وتشطيب مخارج أعمال الكهرباء بنسبة 45%. 

 كما تم البدء في سقف الدور الأول بمبني بوابة 2 مع الانتهاء من الهيكل الخرسانى، ومخارج أعمال الكهرباء بنسبة 50%، وجار التجهيز للبدء إنشاء مبني بوابة 3 مع الانتهاء من الأعمال، وتم العمل بالعزل الداخلي والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية داخل مبني بوابة 4 والانتهاء من الأعمال السابق ذكرها بنسبة 65%، بالتوازي مع أعمال صب أعمدة أعلى المحلات، وتم صب أعمدة الدور الأخير في مبنى المطعم والانتهاء من سقف الأرضي والرمبات والسلالم بنسبة 50%، بالإضافة إلى أعمال النافورة الأرضية وغيرها من أعمال.
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