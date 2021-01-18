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ثقافة

تعرف على أحدث الاكتشافات الأثرية في أسوان

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:35 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
شهدت  مصر خلال السنوات الأخيرة الإعلان عن عدد كبير من الاكتشافات الأثرية للعديد من البعثات المصرية والاجنبية، بمناطق أثرية بمختلف أنحاء الجمهورية، وكان لمحافظة أسوان نصيبا منها لتكون محط أنظار العالم كله من خلال ما حققته من اكتشافات أثرية في مناطق متنوعة. 

كوم امبو:

أكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو عن أربعة لوحات جنائزية من "الحجر الجيري"، وتمثالا لشخص جالس بوضع القرفصاء وتمثالين للمعبود " حورس"  من الحجر الرملي. 

واكتشفت البعثة المصرية العاملة بمنطقة "رصراص" بكوم امبو بقايا معبد روماني يحمل اسماء أباطرة رومان "دوميتيان (81-96 م) ، هادريان (117-138م) ”.

وأكتشفت البعثة المصرية العاملة لمشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم امبو تمثالا ضخما من الحجر الرملي يمثل الملك "رمسيس الثاني" (1279- 1213 ق.م) وكذلك رأس تمثال خاصة بالملك "رمسيس الثاني“.

أكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الثاني عشر (80—51 ق.م) .

أكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو تمثال من الحجر الرملي على هيئة أبو الهول يعود إلى العصر البطلمي بالاضافة إلى مجموعة من اللوحات.

كشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو عن لوحتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع لعصر الملك سيتي الأول (1294- 1279 ق.م) والأخرى ترجع لعهد الملك بطليموس الرابع ( 221- 205 ق.م).

أكتشفت البعثة المصرية النمساوية العاملة بمنطقة آثار كوم امبو عدد كبير من الأختام الأسطوانية الشكل التي نقش عليها أسماء ملكية ملوك من الأسرة الخامسة ومنهم؛ أوسركاف (2494-2487 ق.م) نفر إر كا رع  (2475- 2455 ق.م)، إذ يكشف عن الأهمية الكبيرة لمدينة كوم أمبو كمركز إداري لمصر العليا في الدولة القديمة.

أكتشفت البعثة السويدية العاملة بمنطقة جبل السلسلة بكوم امبو مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر (1550- 1069 ق.م)، بداخلها ثلاث توابيت من الحجر الجيري.

إدفو:  

أكتشفت البعثة المصرية الأمريكية من جامعة يل المشتركة، العاملة بمنطقة إدفو، عن موقع أثري كان يستخدم كمحجر، وموقع لصناعة الأدوات الحجرية خلال عصور تاريخية مختلفة، وكذلك اكتشفت عدد من اللوحات الصخرية التي تعود إلى عصر ما قبل الأسرات ) نقادة الأولى 4000- 3500 ق.م).

أكتشفت البعثة الأمريكية التابعة لجامعة شيكاغو، والعاملة بمنطقة تل ادفو عن جزء من عمود اسطواني الشكل من الحجر الجيري يرجع للأسرة الثامنة عشر، وكذلك تمثال نصفي لسيدة من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه 81 سم، وتمثال كاتب في وضع الجلوس من" الديوريت الأسود" ، ولوحة مصنوعة من الحجر الجيري على شكل باب وهمي.

غرب أسوان أكتشفت البعثة المصرية العاملة بمنطقة الأغاخان "بغرب أسوان" تابوت حجري من الحجر الرملي داخل مقبرة ضمت ثلاث مقابر تم العثور عليها أثناء أعمال البعثة.

أكتشفت البعثة الأمريكية الايطالية المشتركة بمنطقة وادي الكوبانية ومنطقة غرب أسوان عن دفنه لامرأة حامل في شهورها الأخيرة.
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