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رياضة

اسألوا النادي.. محمد صلاح يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:54 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
حسم محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن صفوف الريدز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد صلاح، في حوار مع القناة الثانية النرويجية، "لا أعلم، إذا سألتني، فسأقول إنني أريد أن أبقى هنا لأطول فترة ممكنة، لكن كما قلت من قبل، فإن الأمر في يد النادي".

وأضاف "سأقدم دائمًا 100٪ حتى اللحظة الأخيرة التي أكون فيها في هذا النادي وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وأكمل قائلًا "أريد أن أعطي 100% للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

وأثار محمد صلاح الجدل في الآونة الأخيرة، بعد ترحيبه باللعب لصفوف ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، مؤكدًا أنهما من أفضل الأندية في العالم.

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