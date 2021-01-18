عملية انتشال جثة حوت نافق بالكويت.. فيديو

قيام نشطاء في مجال حماية البيئة في الكويت بعملية إخراج جثة حوت عثر عليها عائمة بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد.

ونقلت الهيئة العامة للبيئة الكويتية بالتعاون مع خفر السواحل الكويتي الحوت النافق إلى ميناء الشويخ بالعاصمة الكويت حيث ستقوم مصالح البلدية بتصريف الجثة وفق الإجراءات المعتمدة.



