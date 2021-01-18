ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عملية انتشال جثة حوت نافق بالكويت.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:07 م
حوت نافق
حوت نافق
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها قيام نشطاء في مجال حماية البيئة في الكويت بعملية إخراج جثة حوت عثر عليها عائمة بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد.

ونقلت الهيئة العامة للبيئة الكويتية بالتعاون مع خفر السواحل الكويتي الحوت النافق إلى ميناء الشويخ بالعاصمة الكويت حيث ستقوم مصالح البلدية بتصريف الجثة وفق الإجراءات المعتمدة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن طول الحوت النافق يبلغ أكثر من 10 أمتار، فيما يتجاوز وزنه 10 أطنان وأرجعت هيئة البيئة الكويتية سبب نفوق الحوت إلى كبر سنه ومرضه أو موته جوعا بسبب ندرة الغذاء لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات، فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة