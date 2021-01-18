تقارير: مفاوضات مثمرة في ليبيا.. وترقب حل نهائي للأزمات

أسفرت المفاوضات الليبية، التي جرت بين نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق وممثل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط إلى الخارج، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على المكون المالي لليبيا ويساعد على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وفقا لوسائل الإعلام الليبية.
كما تم تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين شرق وغرب ليبيا في إعداد ميزانية دولة موحدة تراعي مصالح كل طرف في توزيع عادل للعائدات والأموال من بيع المحروقات.
كما تم أيضا تنفيذ آلية لتعديل سعر صرف الدينار الليبي، بما في ذلك معادلته في جميع أنحاء الدولة، وفتح نظام المدفوعات الوطنية بين البنوك الليبية.
وتستمر المباحثات بين الطرفين لتحسين العلاقات مع رؤساء الدول الأجنبية
وفي ضوء ذلك زار السياسي الليبي إيطاليا و اجتمع مع وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي، حيث ناقش معها القضايا المتعلقة بالتبادل العام للأسرى، وكذلك تدريب وتحسين كفاءة موظفي وزارة الداخلية وقوات مكافحة الإرهاب وحرس الحدود بموجب الاتفاقية بين ليبيا وإيطاليا.
وأثناء زيارة للقاهرة استغرقت يومًا واحدًا، أجرى معيتيق محادثات مع السلطات المحلية حيث تم خلالها الإتفاق على فتح سفارة مصرية في طرابلس، وفتح حدود جوية وبحرية بين البلدين في شمال إفريقيا، ما يمكن أن يكون لها تأثير ايجابي على تسوية الصراع بين الليبيين.
ويترقب الشارع الليبي الأحداث المتلاحقة في مدن ليبيا؛ حيث تستمر المناقشات حول كيفية إخراج البلاد من أزمة داخلية عميقة، ويتفق معظم السياسيين على أن إعادة بناء اقتصاد الدولة سيلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هدنة حقيقية وإحياء مجدها السابق.
وافادت وكالة الأنباء الليبية بموافقة ممثل حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، على هذا الحل الخاص بإعادة بناء الاقتصاد ويرى أن هذا هو النهج الذي يمكن أن يرسخ الوضع في البلاد.
وحسب تقارير الإعلام يعمل نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي بنشاط لصالح بلاده قبل الانتخابات المقبلة، والتي ستجرى في 24 ديسمبر 2021.