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أخبار البلد

وصول أولى رحلات الخطوط القطرية إلى القاهرة وعلى متنها 100 راكب

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:03 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أولى الرحلات الجوية المنتظمة للخطوط القطرية قادمة من الدوحة، بعد فترة انقطاع دامت نحو ثلاث سنوات على خليفة أزمة غلق الأجواء المصرية أمام الطيران القطري.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط القطرية رقم QR1301، القادمة من مطار الدوحة وصلت علي متنها قرابة100 راكب، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبني الركاب رقم 2 بالمطار والمخصص لتسيير رحلات الطيران القطري.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة القطرية رقم QR1032 مطار القاهرة في طريق العودة إلي الدوحة في الثامنة مساء اليوم،  وعلى متنها 120 راكبا.

كانت الخطوط الجوية القطرية، أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بداية من اليوم الإثنين، الموافق 18 يناير، بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري، بواقع رحلتين أسبوعيا. 

وأعلنت سلطة الطيران المدني، إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى في الدقيقة الأولي ليوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف، لتسمح السلطة لشركات الطيران بين البلدين باستئناف الرحلات وفقا لجداول تشغيلية منتظمة.
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