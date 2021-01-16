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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

السبت 16/يناير/2021 - 04:44 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك، من ضبط رابع محاولة للتهريب والغش في آن واحد خلال أيام قليلة لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة ركاب خطوط طيران الإمارات القادمة من دبى اشتبه عبد الرحمن الحسن عباس رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى أثناء خروجه من بوابة اللجنة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود علب لعدد من الهواتف المحمولة .

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد 12 علبة مغلقة بتغليف المصنع وسط الملابس، طلب الراكب حجزها بالوديعة لعدم قدرته علي سداد الرسوم والضرائب الجمركية ولكن تلاحظ لمأمور الجمرك اختلاف الوزن عن المألوف .

وبوضع العلب علي جهاز الفحص بالأشعة تبين لرجال الجمارك عدم وجود التليفونات داخل أي  علبه رغم الغلق المحكم .

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك مدير الجمرك تكليف كل من مأمور الجمرك ومدير الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن وجود التليفونات مخبأة أسفل  الملابس الراكب التي يرتديها وعددهم 12 تليفون محمول .

بالعرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2021 ضد الراكب الذي كان يسعى مثل الحالات السابقة لحجز العلب فارغة ثم العودة للمطالبة بالتليفونات عند إنهاء إلاجراءات الجمركية فيما بعد .
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