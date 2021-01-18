استمرار غلق بوغاز عزبة البرج لحين تحسن الطقس

أعلنت جمعية الصياديين بعزبة البرج بمحافظة دمياط ، استمرار غلق بوغاز عزبة البرج بسبب سوء حالة الطقس التى تشهدها محافظة دمياط على كافة أنحاء المحافظة .

وأدت النوة التى تشهدها البلاد لتوقف حركة الصيد فى بوغاز عزبة البرج ، جراء نشاط حركة الرياح والتي وصلت إلى شدتها، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج بمياه البحر المتوسط.





ومن جانبه صرح حسام خليل وفدى رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ، استمرار غلق بوغاز عزبة البرج ومنع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد لحين تحسن الاحوال الجوية خوفا على أرواح الصيادين وتعرضهم للغرق نتيجة لشدة الرياح.





وأشار إلى أن نوة الفيضة التى تشهدها البلاد يصعب معها الخروج لرحلات الصيد خاصة المراكب الصغيرة، وذلك حفاظا على أرواح الصيد وتجنبا لتعرضهم للغرق.





ومن ناحية أخرى شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي جميع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بالتواجد بالشوارع والتعامل الفورى مع تراكم مياه الامطار بالشوارع، والتشديد على رؤساء مجالس المدن باتخاذ كافة الاجراءات الازمة لمواجهة الأمطار.