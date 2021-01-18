ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس صلوات عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:21 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الغطاس المجيد من كنيسة المقر البابوي بالإسكندرية، دون حضور شعبي بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 

يشارك في الصلاة عدد محدود من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية والتباعد بين كافة المشاركين في الصلاة. 

ودخل قداسة البابا تواضروس إلى الكنيسة وسط ألحان الشمامسة الخاصة بهذه المناسبة، فيما يسبق صلاة القداس، إقامة صلاة "اللقان" والتى تتم على المياه في ثلاث مناسبات خلال العام وهى "عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل".  

ويتم نقل صلاة القداس عبر القنوات الفضائية المسيحية "مي سات وسي تي في  وأغابي وقناة coc  الالكترونية والصفحة الرسمية للمتخدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

ونشر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الأقوال الخاصة والمرتبطة بعيد الغطاس المجيد من تعاليم قداسة البابا تواضروس الثاني، مجموعة من التعاليم الخاصة بالبابا تواضروس ومرتبطة بعيد الغطاس وذلك عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

وعيد الغطاس المجيد تحتفل به الكنيسة سنويا وهو تذكار لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، ويسمى أيضا بعيد الظهور الإلهي، فإن الأبن الكلمة ظهر في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت الأب نادى من السماء "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" كما جاء في إنجيل متى الاصحاح الثالث.

كما يسمى العيد أيضا بالغطاس لأن السيد المسيح قبل فيه العماد بالتغطيس على يد القديس يوحنا المعمدان، اتخذت الكنيسة الاحتفال به من الرسل أنفسهم بدليل ما جاء في أوامرهم وهو بنصه (فليكن عندكم جليلًا عيد الظهور الذي هو عيد الغطاس لأن الرب بدأ يظهر فيه لاهوته في المعمودية في الأردن من يوحنا واعملوه في يوم 6 (من الشهر العاشر العبرانيين 11 من الشهر الخامس (طوبة) للمصريين.

ويقام قبل بدء صلوات قداس عيد الغطاس، صلاة اللقان او قداس اللقان، وبعد الانتهاء من رفع بخور عشية لا يخرجون من الكنيسة بل يبدأون بعمل تمجيد أمام أيقونة القديس يوحنا المعمدان بينما يعد اللقان في الخورس الثالث من الكنيسة فيوضع الماء في طبق كبير على منضدة وعن يمينه ويساره شمعتان كالمذبح)، وبعد انتهاء التمجيد يسير الكهنة مع الشمامسة والمرتلين والشموع موقدة إلى حيث اللقان مرتلين بدء صلاة نصف الليل (قوموا يا بنى النور).

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يقدمها البابا تواضروس.. حلقات جديدة للتأمل خلال فترة صوم الميلاد بعنوان "فرح عظيم"

5 مشاهد مهمة من قداس عيد الميلاد المجيد .. تعرف عليها

الكنيسة الأرثوذكسية تصوم البرمون استعدادا لاستقبال عيد الغطاس.. غدا

تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية الليلة.. 10 معلومات طقسية عن عيد الغطاس تعرف عليها

ترشيحاتنا

باب خلفي للرذيلة.. الحقيقة الكاملة حول موقع "أفندينا" للزواج

وزير التنمية المحلية يكشف حقيقة تورط شخصيات عامة في مخالفات البناء

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار جديد من الفيفا بشأن منافسات كأس العالم للأندية

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

تريزيجيه سابعا.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب عربي للمرة الرابعة من موقع جول

شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021