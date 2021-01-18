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ديني

انطلاق فعاليات مسابقة الخطيب المتميز

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:52 م
انطلاق فعاليات مسابقة
انطلاق فعاليات مسابقة الخطيب المتميز من كلية الدعوة الإسلامي
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عبد الرحمن محمد
انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة الخطيب المتميز بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة ، في أول تفعيل لبروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.

وخلال فعاليات المسابقة تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لجان المسابقة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الأئمة أثناء الاختبارات.

فيما أشاد الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن هذه المسابقة تتسم بالحيادة المطلقة في الاختيار بين المتسابقين على أساس دقة التناول ، وسلامة اللغة ، وحسن الانتقال ، وسلاسة الأداء ، وأن كلية الدعوة بجامعة الأزهر تسعد بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال المسابقات والتدريب للارتقاء بالمستوى الفكري للأئمة والواعظات.
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