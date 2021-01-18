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فن

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:58 م
محمد الصغير مع احمد
محمد الصغير مع احمد السقا
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أحمد إبراهيم
كشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال المصدر لـ "صدى البلد" : إن حالة محمد الصغير حاليا فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا، حيث إنه تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج. 

وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا فى غرفة العناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته اكلينيكيا وهى شائعة سخيفة. 

وكان نشر الفنان أحمد السقا تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يطلب فيه الدعاء لحماه محمد الصغير بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال أحمد السقا : "اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير". 

كما طالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء لـ محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بإنستجرام قائلة: "محمد الصغير انسان عزيز علي قلوبنا ..انا ادعوا له كل لحظة ان يشفيه رب العالمين و يعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا جميل اننا ندعي لبعض و نتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعًااللهم انت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءًا تامًا لا يغادره سقما ورده يارب لأولاده وأحفاده وكل أحبابه امين يارب العالمين". 
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