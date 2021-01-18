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ما علاقة روسيا.. قلق استخباراتي أمريكي بعد سرقة الحاسوب الشخصي لـ نانسي بيلوسي |فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:59 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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إبراهيم القادري
عرضت قناة الغد فيديو يؤكد أن رايلي جون ويليامز الفتاة المشاغبة والبالغة من العمر 22 عاما من ولاية بنسلفانيا والتي شاركت في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير وراء سرقة الحاسب الشخصي لرئيسة مجلس النواب.

وأوضح الفيديو أن اقتحام رايلي جون للمبني لم يكن بغرض التخريب فقط لكنه بهدف السرقة، حيث أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جون لوند أنه بعد تفريغ كاميرات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتضح إن ويليامز هي من سرقت الحاسوب الشخصي لـ بيولسي.

وأشار الفيديو إلى أن ويليامز كانت تنوي إعطاء الحاسوب إلى صديق لها في روسيا والذي خطط لبيعة إلى جهاز الاستخبارات الروسي ولكن عملية نقل الحاسوب إلى موسكو فشلت بعد اعتقالها من قبل الـ إف بي آي.
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