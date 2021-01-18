ما علاقة روسيا.. قلق استخباراتي أمريكي بعد سرقة الحاسوب الشخصي لـ نانسي بيلوسي |فيديو

عرضت قناة الغد فيديو يؤكد أن رايلي جون ويليامز الفتاة المشاغبة والبالغة من العمر 22 عاما من ولاية بنسلفانيا والتي شاركت في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير وراء سرقة الحاسب الشخصي لرئيسة مجلس النواب.





وأوضح الفيديو أن اقتحام رايلي جون للمبني لم يكن بغرض التخريب فقط لكنه بهدف السرقة، حيث أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جون لوند أنه بعد تفريغ كاميرات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتضح إن ويليامز هي من سرقت الحاسوب الشخصي لـ بيولسي.



