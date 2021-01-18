أبرزها قوانين التوثيق والشهر وحماية المنافسة.. ننشر جدول اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان



كما تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، غدًا، مناقشة مشروع خطة اللجنة، فيما يخص وزارة الأوقاف، إضافة إلى إقرار خطة العمل.





فيما تستعرض لجنة السياحة والطيران المدني، غدا، نقرير الجنة المشتركة عن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتي انتهت اللجنة من نظره، في الفصل التشريعي الأول، غير أنه لم يتسن عرضه على المجلس، بهيئته السابق، وقد أبدت الحكومة تمسكها به، مع بداية الفصل الشتريعي الحالي وفقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس.





كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، يوم، الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون قم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.





وتنظر لجنة الشئون الاقتصادية، الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى استكمال نظر موضوع جدول أعمال اللجنة السابق.





وتستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مناقشة خطة عمل اللجنة.





فيما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثارن خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الأعمال خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، واستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي الثقافة والآثار.





وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية، الخميس، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى استكمال نظر موضوع جدول أعمال اللجنة السابق.

تعقد لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما تستقبل اللجنة وامكيني ميني، سكرتير عام منطقة التاجارة الحرة الأفريقية.