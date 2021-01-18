ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبرزها قوانين التوثيق والشهر وحماية المنافسة.. ننشر جدول اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
تعقد لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما تستقبل اللجنة وامكيني ميني، سكرتير عام منطقة التاجارة الحرة الأفريقية.

كما تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، غدًا، مناقشة مشروع  خطة اللجنة، فيما يخص وزارة الأوقاف، إضافة إلى إقرار خطة العمل.

فيما تستعرض لجنة السياحة والطيران المدني، غدا، نقرير الجنة المشتركة عن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتي انتهت اللجنة من نظره، في الفصل التشريعي الأول، غير أنه لم يتسن عرضه على المجلس، بهيئته السابق، وقد أبدت الحكومة تمسكها به، مع بداية الفصل الشتريعي الحالي وفقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، يوم، الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون قم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وتنظر لجنة الشئون الاقتصادية، الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى استكمال نظر موضوع جدول أعمال اللجنة السابق.

وتستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مناقشة خطة عمل اللجنة.

فيما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثارن خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الأعمال خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، واستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعي الثقافة والآثار.

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية، الخميس، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى استكمال نظر موضوع جدول أعمال اللجنة السابق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصادية النواب تناقش قانون الصكوك السيادية..والإسكان مشروع قانون نقابة المهندسين..الاثنين

لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها الأسبوع الجاري.. الدفاع والأمن القومي تناقش تعديل أحكام قانون المرور.. والاقتصادية تتناول قانون الصكوك السيادية

«النواب» يناقش قانوني الصكوك السيادية ونقابة المهندسين.. اليوم

ترشيحاتنا

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

بفعل جائحة كورونا .. أكبر اقتصادات العالم تنهار والصين تحقق أكبر نسبة نمو في 2020

مواعيد صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

عاصفة حمراء سببها «الشناوي» .. هل بدأت ثورة الأهلي على اتحاد الكرة؟

تحذير شديد من منظمة الصحة العالمية: نحن على حافة كارثة

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين حتى 20 فبراير

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟