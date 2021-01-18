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توك شو

نيللي: بحب كل الفوازير اللي عملتها.. وفهمي عبد الحميد كلمة السر في نجاحي.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:01 م
الفنانة نيللي والمخرج
الفنانة نيللي والمخرج فهمي عبد الحميد
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محمود محسن
أكدت الفنانة نيللي أن ذكرى المخرج الكبير الراحل فهمي عبد الحميد، كلمة تحمل كل المعاني الرائعة مؤكدة أنه كان إنسانا بمعنى الكلمة وعلى خلق فقد كان متواضعا وجميلا بشكل كبير.

وأضافت نيللي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أنه عندما كنا نصور أحد المشاهد -كانت على الشاشة لمدة 6 ثوان- كان ممكن أن نصوره على مدار 11 ساعة، مشيرة إلى أنه كنا نعمل على مدار 14 ساعة "أنام ربع ساعة وأصحى أشتغل تانى".

وتابعت الفنانة نيللي أن الفوازير كانت أروع لحظات حياتى وأمتعها مؤكدة، أنها من خلال تعاملها مع المخرج الكبير فهمي عبد الحميد، تعلمت أنه لا يمكن أن أتجاوز في حق أي فنان فقد كانت أخلاقه عالية. 

وأشارت نيللي إلى أن "الفوازير بالنسبة لها متعة، وفهمي عبد الحميد خرج منى موهبة الاستعراض" مؤكدة أنها تحب كل الفوازير اللى عملتها.
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