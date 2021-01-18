قالوا لـ صدى البلد: أشرف زكي يوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب.. تطورات الحالة الصحية لـ حما أحمد السقا

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها الآتي...
اندرو محسن :
أكد الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن الإدارة عملت على مدار الأشهر التي سبقت انطلاق الدورة 42 للمهرجان بجهد مضني من أجل الحصول على أفضل الأفلام.
وقال أندرو محسن خلال حديثه لـ "صدى البلد": "كنا نحارب لتخرج الدورة إلى النور في ظل تحديات جائحة كورونا، وقلة الأفلام عالميا، وساهم دخول عدد من العناصر الجديدة للادارة في جعل العمل أكثر حيوية.
وأشار إلى أنه ما أصبح يميز مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا أنه أصبح لديه تاريخ مع بعض صناع الأفلام، وهو ما يجعلنا نحظى بثقة وثقل مع مرور السنوات، وهو ما يساهم في خروج فعاليات المهرجان بصورة متميزة.
وأعرب الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن سعادته بالعمل وسط كتيبة من الأشخاص المخلصين على مدار الأشهر الماضية، حتى نجحنا في تحقيق الانجاز بخروج الدورة 42 من المهرجان إلى النور وسط تحديات جائحة كورونا.
وقال أندرو إن فريق البرمجة قدم كل ما يملك لجذب أكثر الأفلام شهرة ونجاحا خلال عام 2020 للمشاركة بالمهرجان، وساهم في ذلك وجود اسم المنتج محمد حفظي على رأس المهرجان، وسمعة "القاهرة السينمائي" العريق في المنطقة.
وشدد على أن الدورة الأخيرة لا تنتقص من قدر المهرجان أو أهميته اذا ما تم وضعها في اطارها الصحيح وتفهم الظروف القاسية التي كان يعمل فيها الجميع، سواء على مستوى لجان التحكيم أو حضور الضيف، والمناقشات التي تمت على الهامش، وهي بمثابة تكملة للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين تحديدا.
وعن انزعاجه لما تم نشره من تقييمات للدورة الماضية من قبل الصحفيين والنقاد، قال: بعد انتهاء المهرجان وبمراجعة ما تم نشره حول الـ SOLD OUT، أو لافتة كامل العدد التي تم الترويج لها بشكل سلبي طوال الوقت، وجدت بعض التجني، خاصة وأن الكثيرين أشاد بمستوى الأفلام المعروضة.
وتابع: لماذا تم تصدير هذه الصورة السلبية عن المهرجان واطلاق العديد من المغالطات حول عبارة SOLD OUT، رغم أنه على جانبها الإيجابي تدل على الإقبال الجماهيري، ووجود حرص من شرائح متعددة على متابعة الأفلام.
وأكد أندرو محسن تفهمه لما شعرت به الصحافة، قال: أنا مدرك للأزمة تماما وأهمية حضورهم للعروض لممارسة عملهم في التغطية أو الكتابة عن الأفلام فهذا أمر غير قابل للمناقشة، ولكن اقتراح الحلول غير الممكنة على نحو يقلل من قيمة العاملين كان مزعجا أيضا.
كانت وزارة الصحة بذلت مجهودا كبيرا في تقديم خدماتها الطبية على مدار الساعة، ونشرت فريقا محترفا داخل مختلف الفعاليات لضمان تحقيق أعلى قدر من معدلات السلامة، سواء بتطبيق تباعد اجتماعي صارم، أو توفير مستلزمات الوقاية من المعقمات والكمامات، فضلا عن إجراء بعض الكشوفات على الحضور من قياس للسكر أو الضغط، والحرص على قياس الحرارة عند كل المداخل المؤدية للعروض.
جمال العدل :
تعافى المنتج محمد العدل من الاصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيه البروتوكول الخاص بالعلاج الفيروس اللعين.
وكشف مصدر مقرب من المنتج جمال العدل، أن حالته الحالية مستقرة تماما وتعافى بشكل تام من فيروس كورونا ويباشر حاليا أعماله الفنية التى من المقرر أن تعرض فى رمضان المقبل.
ويجرى المنتج جمال العدل جلسات عمل مستمرة مع فريق عمل مسلسلى نيللى كريم ويسرا تمهيدا لعرضهما فى رمضان المقبل.
وكان اخر اعمال المنتج جمال العدل مسلسلى "100 وش" للفنانة نيللى كريم ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا والذى تم عرضها فى رمضان الماضى وحققنا نجاحا كبيرا عن عرضهما.
دنيا عبد العزيز :
بدأت الفنانة دنيا عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسلها الجديد " اللي ملوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز الذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل.
وقالت دنيا عبد العزيز، خلال استضافتها بندوة في موقع صدى البلد، إن التعامل مع المخرج مصطفى فكري أكثر من رائع خاصة أنها لم تكن المرة الأولي في التعامل معه فهو شخص هادئ".
وأضافت: أما مؤلف العمل عمرو محمود ياسين فهو متميز من خلال الأعمال الفنية التي يقدمها ، وبالنسبة للنجمة ياسمين عبد العزيز أخرجتني من الكآبة فهي تتمتع بخفة ظلها فأنا قلت لها في أول يوم تصوير :" أنا محتاجة أن تكون معي هذه الأيام لأنني منذ فترة لم أضحك ".
مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.
وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.
محمد الصغير :
كشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال المصدر لـ "صدى البلد" : إن حالة محمد الصغير حاليا فى تدهور، بعد إصابته فيروس كورونا، وإنه تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج.
وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا فى غرفة العناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته اكلينيكيا وهى شائعة سخيفة.
وكان الفنان أحمد السقا نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يطلب فيه الدعاء لحماه محمد الصغير بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال أحمد السقا : "اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير".
كما طالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء لـ محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بإنستجرام قائلة: "محمد الصغير انسان عزيز علي قلوبنا ..انا ادعوا له كل لحظة ان يشفيه رب العالمين ويعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا جميل اننا ندعي لبعض ونتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعًا اللهم انت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءً تامًا لا يغادره سقما ورده يارب لأولاده وأحفاده وكل أحبابه امين يارب العالمين".
اشرف زكى :
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن الإجراء الذي اتخذه حيال ما صدر من البرلماني رياض عبد الستار، الذي هاجم الفنانين واتهمم بأنهم يسعون في الأرض فسادً.
وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن "ما بدر من البرلماني رياض عبد الستار أمر مرفوض، وأرسلت رسالة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فحواها ما بدر من البرلماني رياض، وأنتظر الرد على الرسالة".
وأضاف أشرف زكي: "نقابة الممثلين لم تصدر أي بيان أو تتخذ أي موقف لحين الرد على هذه الرسالة التي تم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب".
يذكر أن البرلماني رياض عبد الستار اتهم الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادا وذلك في أحد جلسات مجلس النواب وخرج البرلماني مصطفى بكرى أنس وعلق على ما قاله رياض عبد الستار مؤكدا أن ما بدر منه غير مقصود به كل الفنانين وأنه يقصد الفن الهابط والمبتذل.