حقوق الإنسان بالبرلمان: الحكومة حققت إنجازات كبيرة رغم جائحة كورونا ..فيديو

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك إنجازات كبيرة حدثت في مصر خلال الفترة الماضية.





وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جائحة كرورونا أعاقت الدولة وقياداتها عن تنفيذ عدد أكبر للمشروعات والإنجازات، مشيرا إلي أنه لابد من الدخول في حقيقة ما قامت به الوزارات المختلفة خلال الفترة الماضية.





وأكد أنه خلال الأيام المقبلة سوف تقوم كل وزارة بعرض ما قامت به خلال الفترة الماضية ومن ثم نستطيع الحكم عليها، مؤكدا أن هناك نسبة إنجاز كبيرة حدثت علي الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية في شتى المجالات.





وأوضح "نحن كسلطة تشريعية دورنا الرقابة والتشريع، ونستطيع من خلال الآليات المتاحة لنا أن نقيم أداء الوزارة ومن ثم نستطيع القول أن الوزارة نجحت أو أخفقت".



