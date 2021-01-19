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محافظات

مطبخ الناس لكل الناس..شباب متطوع لخدمة الفقراء فى الأقصر.. شاهد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:30 ص
مطبخ الناس لكل الناس
مطبخ الناس لكل الناس
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شمس يونس
يعد من ثوابت الدين الإسلامي تقديم العون للناس، وإيصال الخير لهم فمساعدة الناس لها مكانة عظيمة في الإسلام كما قال اشرف الخلق في أحاديث كثيرة منها .

من هنا كانت البداية وجاءت الفكرة لبعض شباب مركز إسنا محافظة الأقصر في إقامة ما يشبه بمائدة رمضان ولكن على طريقة أخري فالمتعارف علية أن موائد رمضان لا تكون إلا في الشهر الكريم أى تقام مرة واحدة في العام فقط ولمدة ثلاثين يوما لكن هنا الوضع مختلف فقام الشباب بتجهيز مطبخ كبير لتحضير وجبات غذائية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا على مدار العام دون مقابل.

وأطلقوا عليه اسم"مطبخ الناس لكل الناس" والذي يهدف إلى إحياء الكثير من العادات والتقاليد الإيجابية في المجتمع المصري وتحديدا مركز إسنا جنوب الأقصر، والذي يعتمد على المشاركة المجتمعية للاهالى والتكفل بتوزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية داخل المركز والقرى والنجوع التابعة للمركز وتضم المبادرة ٤٠ متطوع لخدمة المبادرة بجانب زينب خضر الشهيرة بزوزو كعابيش مؤسس المبادرة .

وصرحت زينب خضر، منسق المبادرة " قال رسول الله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" من هذا الحديث الشريف قد بدأت فكرتى وكبرت بفضل مساهمة الناس وتبرعاتهم التي تأتيها فقامت بتعميم توزيع الوجبات علي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بأغلب القرى بالمركز يومي الأحد والخميس من كل أسبوع كي يستطيع غير القادرين المساواة بغيرهم من أهالي المركز وهم يأكلون اللحوم يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، موضحة أن المبادرة تكبر يوما بعد يوم .

وأوضحت أن المبادرة يشارك فيها الكثير من الأسر بمجهودهم في الطبخ أو إحضار المستلزمات اللازمة لتجهيز الوجبات، من أرز ومكرونه وخلافة، بجانب إحضار أطفالهم لتعلم قيم العمل التطوعي لخدمة الناس الأكثر احتياجا. 

وأضافت أن المبادرة لاقت قبول كبير في الشارع الاسناوى ، وأصبح عدد كبير من العائلات يتعاقدون مع المطبخ لتجهيز الوجبات للأفراح ومختلف المناسبات بأسعار مميزة، وتوجيه هذه الأموال في تجهيز وجبات للأسر الأكثر احتياجا، مؤكدةً أن المبادرة مستمرة طوال العام ولا تقتصر على شهر بعينه وتوزع الوجبات في يومين فقط في الوقت الحالي نظرا لقلة الإمكانيات ولكن مع مرور الوقت ستقوم المبادرة بتوزيع الوجبات على الأسر في مختلف المناطق يوميا، فالناس يتسابقون على العمل والتوزيع .

وأكدت  أن أكياس الوجبات تتضمن العديد من العبارات المميزة حيث نحرص على معنويات هذه الأسر ومراعاة مشاعرهم لأننا نعتبرهم أخوتنا وهذا ينتج عنه مجتمع متكامل ومُحافظ على القيم .


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مطبخ الناس لكل الناس..شباب متطوع لخدمة الفقراء فى الأقصر.. شاهد
مطبخ الناس لكل الناس..شباب متطوع لخدمة الفقراء فى الأقصر.. شاهد
مطبخ الناس لكل الناس..شباب متطوع لخدمة الفقراء فى الأقصر.. شاهد
مطبخ الناس لكل الناس..شباب متطوع لخدمة الفقراء فى الأقصر.. شاهد
مطبخ الناس لكل الناس..شباب متطوع لخدمة الفقراء فى الأقصر.. شاهد
مطبخ الناس لكل الناس..شباب متطوع لخدمة الفقراء فى الأقصر.. شاهد
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