تربية موسيقية حلوان.. مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه فى الكلية وسط أجواء احترازية ومن خلال الإنترنت ..و تقليل أعداد العاملين في شئون الطلاب مع استمرار عملها

عميد تربية موسيقية

* بث مباشر على الإنترنت وحضور 5 أشخاص ضمن ضوابط مناقشة الماجستير والدكتوراه

* تقليل العاملين في الكلية يتم بدون تعطيل العمل





قال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ان الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى اطلقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) مشيرا الى ان الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أونلأين، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس،





وأكد أن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة .





واضاف الدكتور كرم ملاك فى تصريحات ل صدى البلد أن الكلية قررت إعادة فتح باب مناقشة الرسائل العلمية الخاصة بمرحلة الدرسات العليا الماجستير والدكتوراه وان الكلية كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل بعد قرارات الحكومة ولكن تقرر عودتها من يوم السبت 16 يناير 2020 ولكن بضوابط وشروط





وأوضح ملاك ضوابط وشروط مناقشة الرسائل العلمية قائلا إنه يتم مناقشة الرسالة بحضور كلآ من الطالب و الدكتور المشرف على الرسالة والمناقشين على الرسالة وبحد أقصى خمسة افراد فقط، لمنع التكدس والزحام .





وأشار عميد كلية التربية الموسيقية إلى أنه سوف يتم إذاعة المناقشة عبر الانترنت للراغبين في الحضور والاستماع إلى المناقشة والكلية ستوفر لهم لينك مباشر لمشاهدة مناقشة الرسالة .





وطلب الدكتور كرم ملاك ، من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الكلية مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الأشخاص الذين سوف يقومون بالحضور لمناقشة الرسالة العلمية .





ونوه ملاك، بأن شئون الطلاب فى الكلية تباشر عملها بشكل طبيعي في مساعدة طلاب الكلية الذين يحتاجون إلى المساعدة، وأن الكلية قللت أعداد العاملين داخل الكلية لمنع حدوث تكدس أو زحام ضمن إجراءات التى اتخذتها الجامعة الحفاظ على الطلاب والعاملين والتصدي لإنتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.









وأشار عميد كلية التربية الموسيقية، إلى أن الكلية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومستمر لتجنب حدوث أى إصابات بفيروس كورونا، وان الكلية قد وضعت خطة تقليل العاملين فى الكلية بحيث لا تؤثر على أداء العمل أو تعطيله .



