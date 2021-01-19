ضبط 7 أطنان منظفات صناعية مغشوشة بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7,05 طن "منظفات صناعية" غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر و2000 إستيكر مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة و1200 عبوة "منظفات صناعية" منتج نهائى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.