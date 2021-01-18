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منوعات

لماذا يسمع الناس أصوات الموتى؟.. العلماء اكتشفوا السر

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:48 م
تجربة على تصوير روح
تجربة على تصوير روح في العصر الفيكتوري
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أماني إبراهيم
توصل العلماء إلى الأسباب التي تجعل الشخص قد يسمع أصوات الموتى، وذلك وفقا لبحث جديد، أوضح البحث أسباب هذه الظاهرة واحتمالات حدوثها.

ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن ذلك يرجع إلى مستويات الاستيعاب لدى الشخص، والتجارب السمعية غير العادية التي قد يمر بها الشخص في مرحلة الطفولة، وكذلك الأمراض التي قد تصيب الشخص في أوقات سابقة مثل الهلوسة السمعية.

ويقول الباحثون إن النتائج يمكن أن تساعد في فهم أمراض الهلوسة السمعية التي تصاحب الأمراض العقلية مثل الفصام، وتعد التجارب ذات أهمية كبيرة، لعلماء الأنثروبولوجيا الذين يدرسون التجارب الدينية والروحية، والعلماء الذين يدرسون تجارب الهلوسة المرضية.

ويود الباحثون أن يفهموا سبب قيام بعض الأشخاص ذوي الخبرات السمعية بالإبلاغ عن تعرضهم لسماع أصوات الموتى بكثرة، ومن الممكن أن يرجع ذلك إلى تجربة الحزن الذين تعرضوا لها، أو أنهم من مرضى الصحة العقلية.

وأوضح عالم النفس بيتر موسيلي من جامعة نورثمبريا في المملكة المتحدة: "يميل الأشخاص المصابون بأمراض عقلية إلى الإبلاغ عن تجارب سمعية غير عادية، تبدأ في وقت مبكر من الحياة والتي غالبًا ما يكونون قادرين على التحكم فيها" .

وأشار موسيلي إلى أن فهم كيفية إصابة هؤلاء الأشخاص بأمراض تؤثر على السمع، يمكن أن يساعد في فهم المزيد عن الأمراض غير القابلة للسيطرة عند سماع الأصوات أيضًا.

وقام موسيلي هو وزمله عالم النفس آدم باول من جامعة دورهام في المملكة المتحدة بفحص 65 شخص، و143 عضوا من عامة السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحديد ما يميزهم عن عامة الناس والذي عادة لم يبلغوا عن سماع أصوات الموتى.

وأفاد 44.6% من الأشخاص الذين خضعوا للتجربة بسماع أصوات يوميا، وقال 79% من المشاركين إن التجارب كانت جزءا من حياتهم اليومية، وأفاد معظمهم بسماع الأصوات داخل رؤوسهم، وكانت نتائج الاستطلاع مذهلة.

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