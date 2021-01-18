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محافظات

أبرز قرارات محافظ الإسكندرية خلال اجتماع المجلس التنفيذي

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:04 م
المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية
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أحمد بسيوني

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، على الطلب المقدم من مستشفى المبرة التعليمي ( التابع لوزارة الصحة) بشان إضافة مبنى ملحق للمستشفى مكون من ارضى وخمسة أدوار علوية، حتى يتثنى للمستشفى التوسع و تقديم خدمة طبية جيدة لروادها،  في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة والقائمين عليها.


وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض في ظل الوضع الراهن مؤكدا  تقديمه الدعم الكامل للأطقم الطبية.


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وعلى صعيد أخر، قال المحافظ إن أي شيء يحقق صالح الطلاب  ويعمل علي خفض نسبة الكثافة  في الفصول بما يتوافق مع القانون سوف أوافق عليه".


وبناء على توجيهات المحافظ، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد ٤ قطعة أرض بنطاق أحياء العجمي والمننتزه ثان لإقامة مدارس عليها، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة  ١٦٧٣ م٢ بمنطقة البيطاش وأٔخرى بمساحة ١٣٤٤م٢ خلف مستشفى العجمي، كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع النبوي المهندس بمساحة ١٠١٥م٢، وقطعة الأرض الرابعة تم تخصيصها خلف بنزينة الرابعة الناصرية بمساحة ٤٠٠٠م٢ لخدمة أهالي هذه المناطق.


جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، وذلك بحضور الدكتورأحمد جمال نائب المحافظ، و الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، و اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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