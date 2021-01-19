مصاب بكهربا في المخ.. تفاصيل غير متوقعة لذبح أب لنجله في الدقهلية

قال محمد جمال، خال الضحية، إن القاتل كان صديقه، وهو شخص ليس لديه أصدقاء سوء، وغير مدخن، لافتًا إلى أنه كان سببا في زواج القاتل من شقيقته.





وأضاف محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الاثنين، أنه لا يوجد أي تفسير للقتل، مشيرا إلى أن والد الطفل هو الذي قام بقتل نجله.



