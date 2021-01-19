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توك شو

مصاب بكهربا في المخ.. تفاصيل غير متوقعة لذبح أب لنجله في الدقهلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:25 ص
سكين
سكين
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عادل نصار
قال محمد جمال، خال الضحية، إن القاتل كان صديقه، وهو شخص ليس لديه أصدقاء سوء، وغير مدخن، لافتًا إلى أنه كان سببا في زواج القاتل من شقيقته.

وأضاف محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الاثنين، أنه لا يوجد أي تفسير للقتل، مشيرا إلى أن والد الطفل هو الذي قام بقتل نجله.

ونوه بأن المباحث عندما واجهت القاتل؛ اعترف بتفاصيل الجريمة، لافتًا إلى أن القاتل اشترى منوِّم ومشرط طبى وقطن، وأعطى نجله المنوم، وذبحه بالمشرط الطبي أثناء نومه، وقام عقب ذلك بحمل جثته وإلقائها بمكان العثور عليه، وإخفاء أدوات الجريمة.
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