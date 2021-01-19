السنيد.. بيومي فؤاد: الجمهور يتذكر الفنانين لأعمالهم حتى لو لم يكونوا أبطالا.. فيديو

كشف الفنان بيومي فؤاد، كواليس مشواره الفني وبداياته الفنية، وعلاقته بالمسرح.





وقال بيومي فؤاد في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" محمود مليجي لم يكن بطلا يوما ولكنه كان نجم النجوم ".





وأضاف بيومي فؤاد:" فنانين كثر لم يكونوا أبطال لأعمال فنية ولكن الجمهور يتذكرهم أكثر من البطل، وهذه هو دور السنيد".





وتابع بيومي فؤاد:" اتقان الدور ساهم في زيادة مساحة الدور في الأجزاء المتبقية من مسلسل الكبير اوي".





وتابع بيومي فؤاد: "عام 2013 كان عام السعد لي لاني ربنا حقق لي احلامي بتجسيد أدوار الكوميدي والتراجيدي والجمهور شافني في اكثر من دور وليس الكوميدي فقط ".





وأكمل بيومي فؤاد:" زمان كنت اسمع ان الممثل يقدر يعمل كل حاجة وانا بقول إن المسرح لعبتي وانا معجون بالمسرح منذ أن كنت طالبا في كلية فنون جميلة".