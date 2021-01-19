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السنيد.. بيومي فؤاد: الجمهور يتذكر الفنانين لأعمالهم حتى لو لم يكونوا أبطالا.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:35 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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هاني حسين
كشف الفنان بيومي فؤاد،  كواليس مشواره الفني  وبداياته الفنية، وعلاقته بالمسرح.

وقال بيومي فؤاد في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  محمود مليجي لم يكن بطلا يوما  ولكنه كان نجم النجوم ". 

وأضاف بيومي فؤاد:"  فنانين كثر لم يكونوا أبطال لأعمال فنية ولكن الجمهور يتذكرهم أكثر من البطل، وهذه هو دور السنيد".

وتابع بيومي فؤاد:" اتقان الدور ساهم في زيادة مساحة الدور في الأجزاء المتبقية من مسلسل الكبير اوي".

وتابع بيومي فؤاد: "عام 2013 كان عام السعد لي لاني ربنا حقق لي احلامي بتجسيد أدوار الكوميدي والتراجيدي  والجمهور  شافني في اكثر من دور  وليس الكوميدي فقط ".

وأكمل بيومي فؤاد:"  زمان كنت اسمع ان الممثل يقدر يعمل كل حاجة وانا بقول إن المسرح لعبتي وانا معجون بالمسرح منذ أن كنت طالبا في كلية فنون جميلة".
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