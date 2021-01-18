افتكروا كلامي.. ميدو ينهي الجدل حول أزمة محمد الشناوي والاتحاد المصري

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن النادي الأهلي سيعترض على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول أربعة مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.
وقال ميدو خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " النهار"،: "الأهلي هيقدم تظلم على إيقاف محمد الشناوي حارس النادي الأهلي وسيتم تخفيض العقوبة إلي 3 مباريات أو مباراتين".
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.