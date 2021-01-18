افتكروا كلامي.. ميدو ينهي الجدل حول أزمة محمد الشناوي والاتحاد المصري



وقال ميدو خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " النهار"،: "الأهلي هيقدم تظلم على إيقاف محمد الشناوي حارس النادي الأهلي وسيتم تخفيض العقوبة إ لي 3 مباريات أو مباراتين".

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي .

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن النادي الأهلي سيعترض على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول أربعة مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.