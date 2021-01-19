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توك شو

جوانتي ونضارة غريبة.. محمد ثروت يكافح كورونا بطريقة كوميدية.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:32 ص
محمد ثروت وبيومي
محمد ثروت وبيومي فؤاد
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هاني حسين
حل الفنانان محمد ثروت وبيومى فؤاد ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع  على قناة " دي إم سي".

وظهر محمد ثروت مرتديا نظارة كوميدية وجوانتي غريب الشكل، قائلا:" كل ده عشان الكورونا".

وقال محمد ثروت،:"  بيني وبين بيومي فؤاد كيميا حلوة جدا"، ورد بيومي فؤاد:" لو في أي سفرية مفيهاش محمد ثروت أعتذر عنها، ومحمد ثروت هو خليط مجموعة من الفنانين  ولديه قماشة عريضة ".

ومن جهته قال بيومي فؤاد:"  فنانين كثر لم يكونوا أبطالا لأعمال فنية، ولكن الجمهور يتذكرهم أكثر من البطل، وهذا هو دور السنيد".

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