جوانتي ونضارة غريبة.. محمد ثروت يكافح كورونا بطريقة كوميدية.. فيديو

حل الفنانان محمد ثروت و بيومى فؤاد ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".





وظهر محمد ثروت مرتديا نظارة كوميدية وجوانتي غريب الشكل، قائلا:" كل ده عشان الكورونا".





وقال محمد ثروت،:" بيني وبين بيومي فؤاد كيميا حلوة جدا"، ورد بيومي فؤاد:" لو في أي سفرية مفيهاش محمد ثروت أعتذر عنها، ومحمد ثروت هو خليط مجموعة من الفنانين ولديه قماشة عريضة ".





ومن جهته قال بيومي فؤاد:" فنانين كثر لم يكونوا أبطالا لأعمال فنية، ولكن الجمهور يتذكرهم أكثر من البطل، وهذا هو دور السنيد".