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أخبار العالم

مفاجأة.. السجن ينتظر ترامب بسبب اقتحام الكونجرس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:22 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قسم الخارجي
كشف مدعي مقاطعة كولومبيا العام في العاصمة الأمريكية واشنطن، كارل راتسن، احتمالية توجيه تهمة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بارتكاب جنحة فيما يخص اقتحام الكونجرس الامريكي. 

وقال راتسن في تصريحات لشبكة "سي ان ان" : إن المدعي العام لديه تهمة محتملة قد يستخدمها ضد ترامب. 

وأضاف أن "هناك قانونًا في واشنطن سُن منذ عام 2011، يُجرم تصريحات الأفراد التي تشجع بوضوح على ارتكاب العنف"، مشيرًا إلى أن عقوبة تلك الجنحة "6 أشهر كحد أقصى". 

وتابع: "التهمة الفيدرالية تحمل فترة سجن أطول بكثير"، مضيفًا أن "سلوك (ترامب) قبل اقتحام مثيري الشغب لمبنى الكابيتول وثيق الصلة، أعتقد أن سلوكه خلال تلك الفترة وبعد ذلك على الفور مهم أيضا. 

يأتي ذلك مع الاستعدادات النهائية التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. 
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