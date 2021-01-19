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فن

تركي آل الشيخ يهنئ أنغام بعيد ميلادها.. والفنانة ترد: صديقي الصدوق وأخي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:04 ص
تركي ال الشيخ وانغام
تركي ال الشيخ وانغام
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مصطفى كرم
هنأ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنانة أنغام بعيد ميلادها الـ48.

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه على تويتر مهنئًا أنغام بعيد ميلادها:  "‏‎كل سنة وأنتِ بخير".

وردت أنغام : "‏‎كل سنه وانت أعز الناس علي قلبي وصديقي الصدوق و أخي اللي بعتز بوجوده في حياتي يا بوناصر".

يذكر  المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

وكان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي.


وأرسل نادي الهلال السوداني خطابًا لتركي آل الشيخ يطلب منه تولي منصب رئاسة النادي الشرفية، ليأتي رد آل الشيخ كالآتي:" تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكرًا لكم".
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