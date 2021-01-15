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أخبار العالم

وسط سعادة غامرة.. تركي آل الشيخ يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:04 م
تركي ال الشيخ يتلقي
تركي ال الشيخ يتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
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محمود نوفل
كشفت صحيفة المناطق السعودية عن تلقي رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية  تركي آل الشيخ الجرعة الثانية من لقاح  فايزر – بيونتيك، المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19.

وذكرت الصحيفة السعودية أن رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية أبدى سعادته بعد اكتمال الجرعتين المحددتين للحصول على مناعة ضد الفيروس التاجي.


وكان وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن عن سعى الوزارة لتوفير اللقاحات في جميع مناطق السعودية، مشيرًا إلى انتظار توريد كميات إضافية حتى يمكن توزيعها على الجميع. 

وقال: "نحن حريصون على جودة اللقاحات، والتأكد من سلامتها ومأمونيتها؛ لذلك هناك تدقيق كبير جدًّا على جميع اللقاحات التي تدخل إلى السعودية للتأكد من سلامتها وجودتها العالية. ومتى ما توافرت سيتم توفيرها في مناطق الحدود الشمالية وجميع مناطق السعودية".
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