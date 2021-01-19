جمل يهاجم حارس حديقة حيوان.. والنهاية مؤلمة

كان يمارس عمله داخل حظيرة الحيوانات عندما فاجأه جمل، بـ عضة قاتلة في وجهه، تركته في حالة صحية حرجة، فقد أصيب حارس حديقة حيوان بجروح خطيرة في ألمانيا.





الحارس البالغ من العمر 54 عامًا كان ينظف حظيرة ويطعم الحيوانات في حديقة حيوان بيرلبيرج عندما هاجمه الجمل فجأة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقد تم نقل العامل إلى المستشفى حيث أوضح أنه مصاب بجروح خطيرة، ونشرت الشرطة تفاصيل الحادث في حديقة الحيوان الواقعة بين برلين وهامبورج.





فيما كانت حدائق الحيوان في ألمانيا مغلقة حاليًا بسبب قيود فيروس كورونا، ولكن ليست هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها حادثة مثل هذه؛ ففي سبتمبر الماضي ، أصيبت حارسة حيوان بجروح خطيرة في حديقة حيوان مدريد بعد تعرضها لهجوم غوريلا.





وبحسب ما ورد؛ عانت المرأة البالغة من العمر 46 عامًا من إصابة في الرأس، وصدمة في الصدر، مع كسور متعددة، وكسر في ذراعيها وتم نقلها إلى مستشفى مدريد السريري في حالة خطيرة.





عند دخول منطقة آمنة ذات باب ثلاثي، التقى القائم بأعمال الرئيس مالابو، وهو رجل غوريلا يبلغ من العمر 29 عامًا، والذي تمكن من الوصول إليه. يتم فحص أسباب تمكن الحيوان من الوصول إلى المنطقة داخليًا. ومع ذلك، فإن التحقيق القضائي سيحدد التفاصيل الدقيقة.





وكذلك في مايو الماضي، تعرضت حارسة في حديقة حيوان في أستراليا لهجوم من قبل أسدين، حيث أصيبت المرأة البالغة من العمر 35 عامًا بجروح خطيرة في حديقة حيوانات شوالهافن في نيو ساوث ويلز ، وتم نقلها جوًا إلى المستشفى.