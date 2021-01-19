ارتفاع جديد في وفيات كورونا بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، 8074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و544 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 141 ألفا و248 حالة، و الاصابات إلى 1,649,502.





ومن ناحية أخرى، هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جين ساكي، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب القرار الأخير برفع حظر السفر إلى عدد من الدول بسبب جائحة كورونا.





وقالت ساكي إن القرار جاء في الوقت غير مناسب بسبب انتشار سلالات جديدة من الفيروس.





وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، إنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اعتبارًا من 26 يناير، بعد أسبوع تقريبًا من مغادرته منصبه.





وأضاف مسؤول البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يرفع ترامب القيود التي تغطي معظم أوروبا والبرازيل.



