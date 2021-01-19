ترامب يرفع قيود حظر السفر عن البرازيل وبريطانيا ودول أوروبية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارًا برفع حظر السفر بسبب جائحة كورونا عن البرازيل وبريطانيا وأيرلندا ودول أوروبية، مستبعدًا استقبال المسافرين من إيران والصين.





وأوضح البيت الأبيض ـ في بيان عبر موقعه الإلكتروني أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن تطبيق الإعلان الرئاسي سيكون في نفس اليوم الذي ستبدأ فيه إجراءات جديدة على كافة المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، إذ اشترطت المراكز الأمريكية للتحكم بالأمراض والوقاية منها "سي دي سي" الأسبوع الماضي حصول المسافرين على اختبار سلبي لكورونا كي يتمكنوا من الدخول إلى الولايات المتحدة.





وذكر البيان أن وزير الصحة الأمريكي يتوقع من المناطق التي شملها رفع الحظر التعاون بتوفير الاختبارات اللازمة ومشاركة المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن أرقام الاختبارات والحالات المسجلة للإصابة بوباء كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الدول المذكورة برفع الحظر عنها قد أكد المسؤولون فيها استعدادهم للتعاون من أجل ضمان سلامة السفر.





وقال الرئيس الأمريكي -في بيان البيت الأبيض- إن "هذا التعاون يناقض بشدة سلوك حكومتي الصين وإيران اللتين واظبتا مرارًا على إبداء الفشل في التعاون مع السلطات الصحية في الولايات المتحدة".





وأشار ترامب إلى أن "استجابة السلطات في هذه المواقع للجائحة وقلة الشفافية والاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة الوباء تدعو للشك في مدى تعاونها بشأن قرار المراكز الأمريكية للتحكم بالأمراض والوقاية منها، الصادر في 12 يناير 2021".