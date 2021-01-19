الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة وتكشف عن موعد عودة الضباب

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة حيث انها اقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومن المتوقع ان تصل 18 درجة على القاهرة، وتسجل غدا 17 درجة، مشيرة الي اننا سنشعر بالبرودة اثناء النهار والليل.





وتابعت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح، يزيد من الاحساس بالبرودة وسيؤدي الي بعض الرمال والأتربة المثارة على بعض المناطق والطرق الصحراوية والسريعة، لافتة الي ان هناك سقوط امطار من متوسطة الي غزيرة على السواحل الشمالية، وبداية من نهاية اليوم ستزيد السحب على القاهرة وتشهد سقوط امطار بداية من الليلة وحتى غد وستكون امطارا خفيفة ومتوسطة.





واوضحت ان بداية من يوم الخميس القادم، سنشهد حالة من الاستقرار التام في الاحوال الجوية، وستعود درجات الحرارة الي معدلاتها الطبيعية، مصاحبة الي الشبورة المائية، مؤكدة على ان كثافة الشبورة المائية ستزيد من يوم الجمعة والسبت وتصل الي حد الضباب.





واشارت الي ان مع الشبورة المائية سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مرة اخرى لتصل الي 20 درحة تقريبا، وعودة هدوء في سرعات الرياح.



