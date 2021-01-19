ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة وتكشف عن موعد عودة الضباب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:54 ص
الارصاد تحذر من امطار
الارصاد تحذر من امطار وعودة الضباب من الخميس القادم
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة حيث انها اقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومن المتوقع ان تصل 18 درجة على القاهرة، وتسجل غدا 17 درجة، مشيرة الي اننا سنشعر بالبرودة اثناء النهار والليل.

وتابعت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح، يزيد من الاحساس بالبرودة وسيؤدي الي بعض الرمال والأتربة المثارة على بعض المناطق والطرق الصحراوية والسريعة، لافتة الي ان هناك سقوط امطار من متوسطة الي غزيرة على السواحل الشمالية، وبداية من نهاية اليوم ستزيد السحب على القاهرة وتشهد سقوط امطار بداية من الليلة وحتى غد وستكون امطارا خفيفة ومتوسطة.

واوضحت ان بداية من يوم الخميس القادم، سنشهد حالة من الاستقرار التام في الاحوال الجوية، وستعود درجات الحرارة الي معدلاتها الطبيعية، مصاحبة الي الشبورة المائية، مؤكدة على ان كثافة الشبورة المائية ستزيد من يوم الجمعة والسبت وتصل الي حد الضباب.

واشارت الي ان مع الشبورة المائية سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مرة اخرى لتصل الي 20 درحة تقريبا، وعودة هدوء في سرعات الرياح.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هيئة الأرصاد الجوية توجه رسالة إلى المواطنين.. لا تنخدعوا

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الأسبوع.. فيديو

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الضباب وتحذر من سقوط أمطار

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة المائية وبداية فرص سقوط الأمطار.. شاهد

25 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس وضباب الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة المائية وسقوط أمطار "فيديو"

ترشيحاتنا

ترامب يرفع قيود حظر السفر عن البرازيل وبريطانيا ودول أوروبية

سيف زاهر: الأهلي يقيم مع 3 أندية في مونديال الأندية.. وبايرن ميونخ في فندق خاص على نفقته

تصل لـ 10 درجات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-1-2021

نشرة الفن.. هاني رمزي يكشف أحلامه لـ"غبي منه فيه 2".. ودعوات الفنانين لـ حما أحمد السقا بعد تدهور حالته الصحية

رقم قياسي جديد.. إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

التنمية المحلية: الحبس والغرامة لـ «السايس».. يتصدر مانشيتات صباح البلد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

فورد تكشف عن شاحنة رينجر RT-MS Ranger الجديدة .. صور