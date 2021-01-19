يديرها عامل و نجله.. ضبط ورشة لتصنيع السلاح فى مركز أبوتشت بقنا

ضبطت أجهزة الأمن بقنا، ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية بقرية كوم مجانين التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة أمنية، برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، من ضبط رضوان.م.ن، 58 عاما، و نجله، لاتهمامها بتصنيع الأسلحة بقرية كوم مجانين.

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تم ضبط المتهمين و التحفظ على المضبوطات التى تضمنت قطع سلاح و الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

وكانت أجهزة البحث بقنا، وردتها معلومات تفيد، قيام شخص و نجله بإدارة ورشة لبيع و تصنيع السلاح المحلى، فتم تقنين الإجراءات القانونية ومداهمة المكان.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.