صحف الكويت اليوم.. الأمير يقبل استقالة الحكومة.. القطرية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة لأول مرة منذ 2017.. هواجس أمنية تطغى على احتفالات تنصيب بايدن.. ميلانيا ترامب: منصب السيدة الأولى أعظم شرف في حياتي

الكويت.. استعجال التعديل الوزاري «المحدود».. يمهّد للتوافق

الغانم: لا جلسات حتى تشكيل الحكومة

وليد جنبلاط يدعو عبر «القبس» إلى الاختيار: لبنان الحياد أو قاعدة صواريخ لإيران

كشف أول إصابة بكورونا المتحور في المغرب

«الصحة العالمية» تتوقع تجاوز وفيات كورونا 100 ألف أسبوعيا

نافالني يدعو الروس «للتظاهر» .. وموسكو للغرب: اهتموا بشؤونكم

ترامب يرفع حظر السفر المفروض على المسافرين من البرازيل وغالبية دول أوروبا.. وبايدن لن يتم تنفيذ القرار

في يوم بايدن الأول.. قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أبرزت صحيفة "الوطن" قبول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء.





وجاء في نص المرسوم الأميري أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 8 ديسمبر 2020م بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء".





وقالت صحيفة "الأنباء" إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدأ المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء الحاليين والسابقين لاختيار رئيس الوزراء، وذلك بعد إصداره أمرا أميريا أمس بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء وتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.





ونقلت "الأنباء" عن مصادر مطلعة قولها، إن استعجال التعديل الوزاري المتوقع أن يكون محدودا يعجل بالمصالحة بين السلطتين ويخفف من تداعيات تعطل جلسات ولجان المجلس بسبب عدم حضور الحكومة، مشيدة بسرعة إعلان قبول استقالة الحكومة في اليوم الـ 3 من تقديمها.





وأشارت صحيفة "القبس" إلى ما قاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه بناء على صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة وكل السوابق الماضية لن تكون هناك جلسة غدا، مبينا أنه سيحضر وسيقوم برفع الجلسة.





وذكر الغانم أنه تسلم أيضا كتابا من وزير الدولة لشئون مجلس الأمة مبارك الحريص تعتذر فيه الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 19 و20 يناير 2021.





وأكد الغانم أنه بناء على استقالة الحكومة والسوابق الماضية لن تكون هناك جلسة، مضيفا: «سأحضر وأرفع جلسة الغد لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».





وأوضحت "الراي" دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم النواب المعترضين على رفع الجلسة للتوجه إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف.





وأفادت صحيفة "الجريدة" بإعلان وزارة الصحة الكويتية أمس، الاثنين، بتسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158244 حالة، في تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 948 حالة. كما أشارات إلى شفاء 354 حالة من الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 151496.









عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الوطن" على استئناف الخطوط الجوية القطرية أمس، الاثنين، رحلاتها إلى القاهرة للمرة الأولى منذ عام 2017 بواقع رحلة يوميا.





وكانت شركة "مصر للطيران" أعلنت يوم الخميس الماضي بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة اعتبارا من أمس، الاثنين، وذلك بعد رفع الحظر الجوي وفتح المجال الجوي أمام شركات الطيران القطرية.





وأوضحت صحيفة "الراي" إعلان وزارة الصحة المغربية مساء أمس، الاثنين، اكتشاف أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد بميناء طنجة لدى مغربي قادم من أيرلندا.





يُذكر أن السلطات المغربية قررت في إجراء وقائي منع قدوم الطائرات والمسافرين من أستراليا، والبرازيل، وأيرلندا، ونيوزيلندا ابتداء من 19 يناير الجاري وحتى إشعار آخر.





نقلت صحيفة "القبس" عن الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط قوله إنه بعد فشل المبادرة الفرنسية، التي كانت بمنزلة فرصة الإنقاذ الوحيدة، وبعدها دخل لبنان في مأزق سياسي مستعصٍ، فاقم أزماته المالية - الاقتصادية المستفحلة، فبعد خمسة أشهر على استقالة رئيس الحكومة حسان دياب، فشلت الطبقة السياسية في تأليف حكومة جديدة، في حين يستمر الطرفان المعنيان بالتأليف، أي رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، في تقاذف مسئولية التعطيل.





وأضاف أن الحريري مُصرٌّ على المضي في مهمته التي تزداد تعقيدًا، في حين بدأ يتنامى العزم على إنشاء جبهة معارضة بوجه الرئيس عون، تضم جنبلاط إلى رؤساء الحكومة السابقين، والقوى السياسية المسيحية المناوئة لعون. أما نظرية «الرئيس القوي» فيعتبرها جنبلاط أكبر مصيبة على لبنان والمسيحيين.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش أمس، الاثنين، إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء حوالى 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذّرًا من أنّ مثل هذه القرارات تقوّض حلّ الدولتين.





وقال جوتيريش في بيان إنّ هذا القرار «يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل».





دوليا، ذكرت صحيفة "الأنباء" أن العالم يحبس أنفاسه ترقبا لليوم الكبير غدا، يوم تسلم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه، ويليه بعد ساعات انطلاق محاكمة سلفه دونالد ترامب.





وتظهر التقارير عن تهديدات أمنية، والتحقيقات حتى مع سلطات إنفاذ القانون، حدة التوتر والاستنفار، إضافة إلى الانقسام الكبير الذي تعيشه أكبر ديمقراطية في العالم، فيما لا تزال مشاهد اقتحام الكونجرس عالقة في الأذهان.





كما ذكرت صحيفة "الجريدة" أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أبدت مخاوف من أن يقوم المتعاطفون مع اليمين المتطرف وأنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من داخل صفوف الحرس الوطني المكلف حراسة مبنى «الكونجرس»، بتنفيذ اعتداء خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن غدًا، مما دفع مكتب التحقيقات (FBI) لإجراء عملية تدقيق ضخمة لانتقاء 25 ألف عنصر لتأمين الحماية اللازمة.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس، الاثنين، أنّ الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن سيُرفع في 26 يناير الجاري حين سيتعيّن على جميع الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19.





وقال ترامب، في بيان أصدره البيت الأبيض، إنّ "هذا الإجراء هو الطريقة المثلى للاستمرار في حماية الأمريكيين من كوفيد-19 وفي نفس الوقت استئناف السفر بأمان".





وأفادت صحيفة "الأنباء" بإعلان المتحدّثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس، الاثنين، أنّ الإدارة المقبلة لن تطبّق القرار الذي أصدره لتوّه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والقاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى الولايات المتّحدة من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءًا من الأسبوع المقبل.





وفي تغريدة على "تويتر"، قالت جين ساكي التي ستتسلّم مهام المتحدّثة باسم البيت الأبيض الأربعاء إثر أداء بايدن اليمين الدستورية إنّه "مع تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات متحوّرة أكثر عدوى حول العالم، فإنّ هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي".





وذكرت صحيفة "الوطن" أن تقارير صحفية أمريكية كشفت أن الرئيس المنتخب جو بايدن، سيعلن في اليوم الأول لرئاسته عن مشروع قانون جديد بشأن منح الجنسية الأمريكية.





ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قولها، إن المشروع الجديد يتعلق بمنح الجنسية "عبر مسار طويل يبلغ 8 سنوات، لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية".





وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى ما قالته ميلانيا ترمب إن توليها دور السيدة الأولى للولايات المتحدة كان "أعظم شرف" في حياتها، وذلك في رسالة وداع قبيل ترك الرئيس دونالد ترامب لمنصبه.





وأضافت ميلانيا في رسالة بالفيديو: "السنوات الأربع الماضية لا تنسى".





ودعت إلى توخي الحذر و"التفكير السليم لحماية الضعفاء" مع استمرار العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.





وقالت صحيفة "الراي" إنه منذ اعتقال المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني أمس الأول عقب عودته من ألمانيا، والتنديدات الدولية تتوالى داعية السلطات في روسيا إلى الإفراج عنه. واعتبر المعارض الروسي عقد جلسة في مركز للشرطة للنظر في تمديد توقيفه «غيابا مطلقا للقانون».





ودعا نافالني الروس «للنزول إلى الشارع» ضد النظام، في فيديو نشر قبل بضع دقائق من صدور قرار قضائي بوضعه في الحجز حتى 15 فبراير.





وأوضحت صحيفة "القبس" ما قاله مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب مرض كوفيد-19 على 100 ألف في الأسبوع من أكثر من 93 ألفا الأسبوع الماضي.



