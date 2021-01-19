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فن

ندى بسيوني ناعية غسان يونس: سيشهد لك طيور وقطط وبلاط الأقصى يوم القيامة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:33 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعربت الفنانة ندى بسيوني عن حزنها لوفاة غسان يونس "أبو أيمن أبو هريرات الأقصى" الذى إشتهر على مواقع التواصل الإجتماعى بإلتفاف القطط حوله بالمسجد الأقصى .

ونشرت ندى بسيونى صورة جديدة له من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت ندى بسيوني قائلة:" كان يأتي يوميًا من داره في الداخل المحتل الى القدس ويقوم باطعام طيور وقطط المسجد الاقصى المبارك العم أبو أيمن #أبو_هريرات_الاقصى ... في ذمة الله تعالى سيشهد لك طيور وقطط الاقصى وبلاط الاقصى .. حتى أهل الاقصى سيشهدون لك يوم القيامة نسأل الله لك القبول والرحمة وأعلى درجات الجنة الف رحمه علي الانسان بمعني انسان" .

وكان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوي، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.

وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف. 

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا في بيته الذى يقع في مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه في تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

وتزوجت ندى بسيوني مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا وذلك قبل انفصالهما، والثانية كان المخرج السينمائي "شريف يحيى" ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلا بسبب وفاته.

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