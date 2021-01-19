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برة الصندوق.. التضامن تكشف عن برنامج فرصة وأهدافه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:52 ص
عاطف الشبراوي، مستشار
عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومشرف برنامج فرصة، إن شبكة الحماية الاجتماعية يدخل فيها فئات مختلفة، فهناك تنوع بين الفئات في الحاجة الي الرعاية، فمنهم من يكفلهم المجتمع بشكل دائم مثل الايتام وكبار السن وغيرها من الفئات، ومنهم من تحتاج الي كفالة مؤقتة لظروف طارئة، لافتا الي انه في العهود السابقة كان يتم التعامل مع كل الفئات بنفس الطريقة والنمط.

وتابع عاطف الشبراوي، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزارة تتبع استراتيجية جديدة لكفالة كلا من الفئات بشكل مختلف ومنهجية تتبع برنامج الانتقال من الحماية الي الانتاج والاستقلالية، وخاصة مع القادرين على العمل، معقبا: "الناس ديه كانت محتاجة فرصة حقيقية".
 
واوضح ان برنامج تكافل وكرامة الذي بدأ منذ عام 2015 استطاع ان يقوم بعمل طفرة في التعامل مع الفئات التي تحتاج كفالة، واشاد بالبرنامج البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية الاخرى، ووصل عدد المكفولين في البرنامج 3.6 مليون أسرة، اي ما يعادل 15 مليون مواطن، لافتا الي ان منهم 40% في سن العمل وقادرين على العمل، ليس لديهم اي سبب يمنع الا قلة الامكانيات والموارد.

واضاف ان الوزارة وفرت لتلك النسبة منظومة متكاملة من الدعم للانتاج، مشيرا الي ان هذا البرنامج يمر بمراحل مختلفة وتبدأ من خطوة تعديل السلوك لدى الشخص ليكون قادر على الانتاج والنجاح وتحقيق عائد، وهو ممثل في الدعم النفسي، وتحديد النشاط القادر عليها، وخاصة ان 70% من المدرجين في البرنامج من الصعيد فهي مناطق ريفية، مؤكدا على ان الوزارة تعمل حاليا من خلال برنامج فرصة الي تمكين الاشخاص القادرة على العمل ليكونوا اصحاب عمل من خلال ادارجهم في سلاسل القيمة.
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