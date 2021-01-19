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أخبار العالم

عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام.. أول تعليق للأمم المتحدة على قرار إسرائيل ببناء 800 وحدة استيطانية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:43 ص
وحدات استيطانية
وحدات استيطانية
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محمد علي
في أول تعليقٍ له على قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي ببناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل بالعدول عن قرارها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.


وحذر الأمين العام من مغبة وخطورة مثل هذه القرارات التي تعمل على تأزيم الأمور وتصعب مفاوضات حل الدولتين.


وقال جوتيريش في بيان له إن هذا القرار "يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل".


وجدد الأمين العام في في بيان له "التأكيد على أن بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".


وحذر جوتيريش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967".


وخلال العامين الأخيرين تراجعت القضية الفلسطينية بسبب إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي ناصر إسرائيل وعادى الفلسطينين ونقل سفارته إلى القدس المحتلة بدلًا من تل أبيب في نفي ضمني لحقوق الفلسطينين في أراضيهم التي احتلتها إسرائيل بقوة السلاح.

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