قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن منطقة الشرق الأوسط اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا مما كانت عليه، معربا عن رغبته الشديدة في التعاون مع جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام.









جاء ذلك في رسالة بعث بها العاهل البحريني الي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعرب فيها ، عن بالغ شكره وتقديره ل "ترامب" على منحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى









كما أبدى ملك البحرين تقديره للتطور المتميز للعلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.





وأعرب ملك البحرين عن فخره بالعمل مع الأمريكيين في شتى المجالات باعتبار أن المملكة حليفًا وثيقًا وقديمًا للولايات المتحدة الأمريكية لتفخر .



