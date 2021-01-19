الرقابة المالية:8.2 % انخفاضا فى رأس المال السوقي للبورصة خلال 2020

قال الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عام 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا فى قيمة إصدارات سندات التوريق رغم الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا حيث بلغ معدل الإرتفاع نحو 9% ، وهو مؤشر هام يعزز دور الهيئة في تنشيط سوق السندات ليصبح سوقًا جاذبًا يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى السنوى للهيئة الذى عقد اليوم الثلاثاء لاستعراض حصاد عام 2020.





وأضاف عمران ،أن قيمة إصدارات سندات التوريق بلغت 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 22.1 مليار جنيه في عام 2019 .





اقرأ أيضا:





وأشار عمران الى اصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية عام 2020 ، مضيفا أن الإصدار الأول والثالث الصكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.6 مليار جنيه فيما يمثل الإصدار الثاني صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه .





اوضح عمران، أن إجمالي قيمة التداول بلغ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل ارتفاع 68% وقد حققت قيمة تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019 ، بمعدل إرتفاع بلغ 37%.





تابع "بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 182.9 مليار جنيه في العام السابق ، بمعدل إرتفاع بلغ 107%" .





اوضح :أن قيمة إصدارات الأوراق المالية بلغت نحو 187.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة ب 219.1 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل انخفاض قدره 14.5% .



