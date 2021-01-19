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الركنة وفقًا للتسعيرة.. التنمية المحلية: تقنين أوضاع سايس الجراج فى الفترة المقبلة..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:53 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه سيتم تقنين أوضاع سايس الجراج، وسيكون الموضوع مقننا بشكل واضح وصريح فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المسئول عن الاصطفاف فى الشوارع سيكون حاصل على ترخيص من الحى، وسيرتدى زى مميز عليه اسمه وصورته ورقم الترخيص الخاص به ومكان الترخيص المسموح له الوقوف به.

وأضاف قاسم ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن قيمة الاصطفاف فى الشارع ستكون مكتوبة فى لوحة ارشادية بالمنطقة وفى مكان واضح وستختلف من منطقة لمنطقة وفقًا للحالة الاجتماعية للمنطقة، وسيكون محدد المقابل المالى لاصطفاف السيارات من قبل لجنة خاصة.

وتابع أن العواصم بالمحافظات تختلف عن المدن كما أن المناطق الجغرافية تختلف من حيث الشارع الرئيسي للشارع العادى، وسيتم تطبيق تلك المنظومة فى كل الشوارع، وفقًا للوحة الإرشادية الموجودة بالمنطقة.

وأوضح أن سكان المنطقة سيدفعون اشتراك سنوى لركن السيارة فى الشارع، وسيكون لها حراسة خاصة لأنها ستكون عهدة لدى شركة اصطفاف العربات بالشارع، منوهًا إلى أنه سيتم طرح نموذج يجب تقديمه لمن يريد العمل فى تلك المنظومة ويجب أن يكون الشخص حاصل على مؤهل او محو الامية وتقديم ما يفيد ادائه للخدمة العسكرية وصحيفة الحالة الجنائية ورخصة سارية.
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