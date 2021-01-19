بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

من المتوقع أن تباع عملة ذهبية بريطانية في غاية الندرة مقابل سعر خرافي يتجاوز 700 ألف جنيه إسترليني في مزاد؛ وتكمن قيمتها في كونها واحدة من العملات الذهبية الأولى التي سُكت في إنجلترا، ويعود تاريخها إلى عام 1257 ميلاديًا.





ويحمل أحد وجهي العملة الذهبية النادرة، التي سُكت باستخدام ذهب مستورد من شمال إفريقيا، صورة "هنرى الثالث" ملك إنجلترا خلال الفترة ما بين عامي 1216 و1272 ميلاديًا، ويظهر فيها حاملًا صولجان واسمه منقوش حول الحافة، وبالنسبة للوجه للآخر لهذه العملة فيحمل نقوشًا لصليب وورود.









جدير بالذكر أن خبراء العملات المعدنية وصفوا هذه العملة بأنها تُظهر أول صورة حقيقية لملك بريطاني، وقُدرت قيمتها آنذاك بـ20 بنسًا، ما يعادل نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا في وقتنا الراهن.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن أغلب العملات التي سُكت بهذه الطريقة كان مصيرها الصهر إثر خروجها من التداول عقب وفاة "هنري الثالث"، حيث كان وزن الذهب المستخدم في سكها ذي قيمة أكثر من قيمة العملة نفسها؛ ويُعتقد أنه لم يتبق منها الآن سوى حوالي 7 عملات ذهبية موزعة ما بين المتحف البريطاني في لندن ومتحف متحف "فيتزويليام" بجامعة "كامبريدج" والمجموعات الخاصة.









ومن المقرر أن تتولى دار مزادات "Heritage Auctions" الأمريكية ومقرها مدينة "دالاس" بولاية "تكساس" بيع العملة، والتي كانت بمثابة ملكية خاصة لمواطن أمريكي من هواة جمع المقتنيات الأثرية لمدة 25 عامًا.



