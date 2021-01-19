ضبط 2.5 طن سكر تمويني قبل بيعه في السوق السوداء بالغريية

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 2.5 طن ونص الطن سكر تموينى قبل بيعه فى السوق السوداء، وطن رنجة فاسدة قبل طرحها للبيع.









كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط ضبط مالك محل بدال تموينى بنطاق المحافظة، وبحوزته "2٫5 طن سكر تموينى"، مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





كما تم ضبط 1طن أسماك مدخنة "رنجة"، معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



