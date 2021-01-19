تدخل طبي عاجل بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق مريض من البتر

أعلن الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية والتخدير والعناية المركزة من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر وذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي والقسطرة التداخلية.





وأشار يوسف، إلى أن هذه الجراحة من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة، والتي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا على توفيرها دائمًا بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة واشراف الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب بقنا.





وأوضح الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر ٦٠ عاما و بإجراء الإشاعات والفحوصات الطبية تبين أنه كان يعنى من جلطة بالمخ وقصور مزمن بشرايين الطرفين السفلين وانسداد تام بالشريان الحرقفي بالأيمن مما كان يهدد بحدوث غرغرينة بالساق الأيمن.





وتابع عبدالمتعال:"بجانب معاناته من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم، حيث تقرر له فورًا التدخل بالجراحة والقسطرة التداخلية" Hybrid Operating System " لشرايين الطرفين السفليين وشرايين البطن وتركيب دعامة بالشريان الحرقفي والتي تعتبر من أحدث العمليات التي تجرى بإقليم جنوب الصعيد و إعادة الاتصال الدموي للطرف السفلى الأيمن، و وجود نبض محسوس بذلك الطرف الأيمن وانقاذ ساقه من البتر.





وأشار الدكتور محمد محمود مبارك، مدير مستشفى الحرم الجامعي، إلى أن المريض في حالة جيدة و يتماثل إلى الشفاء بالقسم الداخلي للمستشفى.





جدير بالذكر أن الفريق الطبي جاء برئاسة الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية و الطبيب علي رشوان، أخصائي جراحة الأوعية الدموية و وجود الطبيبة يمنى بهاء الدين والطبيب اسلام عاطف، الأطباء المقيمين بالقسم بمعاونة الدكتورة مروة نصر الدين، مدرس التخدير و الطبيبة نهاد ثابت، مدرس مساعد التخدير والطبيب مصطفى أحمد سعد، الطبيب المقيم بقسم التخدير تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمستشفى الجامعي.





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