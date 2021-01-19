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محافظات

شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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أيمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إزالة تراكمات مياه الأمطار التى  شهدتها  خلال  الساعات الاولى من اليوم الثلاثاء  بالشوارع الرئيسية والفرعية.



وكثفت أجهزة المراكز والمدن بالتعاون مع شركة المياه جهودهم لسحب المياه على الطريق الدولى الساحلى  ومداخل المدن لتيسير حركة المواصلات  والمواطنين  .

وركز مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة  رضا جاب الله رئيس المدينة جهوده لسحب تراكمات مياه الأمطار بعدة مناطق منها شارع الكورنيش وشارع الجلاء وميدان البنك الأهلى وعبد المنعم رياض ومنطقة الميناء الشرقى وغيرها .

كما تابعت شركة الكهرباء جهودها فى إصلاح وصيانة عدد من الأعطال التى سببتها  موجة الطقس غير المستقرة.

يذكر ان محافظة مطروح شهدت  صباح اليوم الثلاثاء   هطول أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي .

وتسببت الأمطار في وجود تجمعات لمياه الأمطار  بالشوارع خاصة التى لا تحتوى على الصرف الصحي .

كما استمر  ايقاف اعمال الصيد والملاحة البحرية  بالبحر تزامنا مع  موجه الطقس السيء ونواة الفيضة الكبرى.

كانت محافظة مطروح أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجية لروساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
شاهد .. جهود محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار
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