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حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته ١٠٠ طربة حشيش بكفر الزيات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:56 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية ، تم إستهدافه وضبط حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات ، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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