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حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والهيروين بسوهاج

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:05 ص
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية. القائمة على عملية ترويجها .

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج – له معلومات جنائية) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– كمية من مادة الشابو المخدرة – كمية من مخدر الهيروين - 3 لمبات زجاجية لتعاطى مخدر الشابو - سلاح أبيض " كتر " – ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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