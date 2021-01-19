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توك شو

فى متناول الجميع.. اعرف سعر السيارة الكهربائية قبل طرحها بالأسواق..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعى سيسهم فى تنشيط صناعة السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تأثيرها الإيجابى فى تخفيف الأعباء عن الدولة فى شراء المشتقات البترولية خاصة البنزين والسولار والاعتماد على الغاز الطبيعى المنتج محليا.

واضاف أبو المجد، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أن السيارة الكهربائية التي ستدخل السوق المصري تسير 400 كيلو متر بشحنة واحدة، مشيرًا إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية أسهل من تصنيع السيارات التى تعمل بالبنزين.

وأشار إلى أن هناك تفاوض مع احدى الشركات الصينية الكبرى لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، منوهًا إلى أن سعر السيارة سيبقى فى متناول الجميع وسيتراوح مابين 350 و400 الف جنيه فقط.

وأوضح أن تطوير محاطات الشحن الكهربية للسيارات سيتم بخطوات سريعة ومتنوعة، وسيكون فى كل منطقة محطات شحن خاصة بالسيارات.
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